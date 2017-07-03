Экономика

12:52 03.07.2017

SEC обвинила британца в создании фиктивной платформы для торговли биткойнами

SEC обвинила британца в создании фиктивной платформы для торговли биткойнами

Нью-Йорк. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения гражданину Великобритании Ренвику Хэддоу в создании фиктивной платформы для торговли биткойнами - Bitcoin Store Inc., с помощью которой он выманил у инвесторов порядка $5 млн.

По утверждению SEC, в материалах для потенциальных инвесторов говорилось, что вложение средств в Bitcoin Store является "легким в использовании и безопасным способом торговли биткойнами". Также отмечалось, что компания уже заработала несколько миллионов долларов на торговле виртуальной валютой.

Однако в действительности Bitcoin Store вообще не осуществляла операции и не имела выручки, отмечают в SEC.

Помимо Bitcoin Store, Р.Хэддоу пытался привлечь средства инвесторов в коворкинговый бизнес Bar Works Inc.

Торговые представители Р.Хэддоу вводили в заблуждение инвесторов, заявляя о том, что обе компании управляются высококвалифицированными менеджерами и вложения в них способны принести быстрый доход, утверждают в SEC. В действительности за обеими компаниями, которые были далеки от прибыльности, стоял Р.Хэддоу.

Средства инвесторов, привлеченные в Bitcoin Store, были выведены в Мавританию (порядка $4 млн) и в Марокко ($1 млн).

Схема Bar Works привлекла средства инвесторов в размере более $37 млн.

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