Украина в I полугодии увеличила добычу газа на 2,9%

Добыча природного газа в Украине в январе-июне 2017 года, по оперативным данным, увеличилась на 2,9% (на 292,1 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 10 млрд 298,1 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 7 млрд 476,5 млн куб. м (+2,3% к январю-июню-2016), ПАО "Укрнафта" – 612,1 млн куб. м (-6,5%), другими компаниями – 2 млрд 209,5 млн куб. м (+8,2%).

В июне-2017, в частности, добыча газа составила 1 млрд 702,8 млн куб. м (+5,4% к июню-2016), в т.ч. добыча ПАО "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 252,9 млн куб. м (+5,4%), ПАО "Укрнафта" – 97,3 млн куб. м (-7,2%), другими компаниями – 352,6 млн куб. м (+9,7%).

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2016 году увеличилась на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 19 млрд 987,1 млн куб. м.

По данным Минэнергоугля, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем году снизили добычу газа на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) – до 15 млрд 900,2 млн куб. м. В т.ч. числе ПАО "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 0,5% (на 74,7 млн куб. м) – до 14 млрд 602,7 млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" – снизила на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 млрд 297,5 млн куб. м.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2016-м увеличили добычу газа на 5,8% (на 222,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 4 млрд 86,9 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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