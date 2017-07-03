Ведущие украинские фондовые площадки в понедельник возобновили торги в обычном режиме

Украинские фондовые площадки "Украинская биржа" (УБ), ПФТС и "Перспектива" (все - Киев) в понедельник возобновили торги в обычном режиме.

"Доступны все стандартные режимы торгов и инструменты фондового и срочного рынков", - сообщается на веб-сайте УБ.

"Биржа в понедельник возобновила работу в обычном режиме. Клиенты постепенно подключаются к торгам", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" директор "Перспективы" Станислав Шишков.

В пресс-службе ПФТС также подтвердили возобновление торгов в штатном режиме.

Как сообщалось, "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" (РЦ, Киев), ставший жертвой кибер-атаки, во второй половине 28 июня дня возобновил деятельность и начал обрабатывать заявки за 27 июня, сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Учитывая сложную ситуацию и восстановление работы РЦ, другой основной элемент инфраструктуры – Национальный депозитарий Украины (НДУ, Киев) продолжил операционный день 30 июня до 20:00 с целью проведения операций, связанных с выполнением расчетов по сделкам с ценными бумагами, совершенных на фондовой бирже или вне фондовой биржи.

Кроме того, 29 июня была возобновлена работа сервиса НДУ "Кабинет клиента" для отправки отчетности эмитента в НКЦБФР, но, по информации участников рынка, этот сервис также пока работает нестабильно, скорость обмена информацией зависит от нагрузки сети.

Подобный масштабный сбой в работе фондового рынка Украины из-за кибер-атаки стал первым в его истории