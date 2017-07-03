Украина в I полугодии увеличила импорт газа в 2,3 раза

Украина в январе-июне 2017 года увеличила импорт природного газа в 2,3 раза (на 3 млрд 953,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 6 млрд 961,2 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе со стороны Словакии в январе-июне-2017 было импортировано 5 млрд 645,6 млн куб. м, Венгрии – 739,3 млн куб. м, Польши – 576,3 млн куб. м.

В июне-2017 импорт составил 1 млрд 8,3 млн куб. м газа против 19,7 млн куб. м в июне-2016.

Украина не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" с 26 ноября 2015 года, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 11 млрд 78,4 млн куб. м.

Украина в январе 2016 года импортировала 914,8 млн куб. м газа, феврале – 1 млрд 253,7 млн куб. м, марте – 478,4 млн куб. м, апреле – 245 млн куб. м, мае – 96,4 млн куб. м, июне – 19,7 млн куб. м, июле – 409,6 млн куб. м, августе – 1 млрд 414,5 млн куб. м, сентябре – 1 млрд 495,9 млн куб. м, октябре – 1 млрд 544,5 млн куб. м, ноябре – 1 млрд 546,6 млн куб. м, декабре – 1 млрд 659,4 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа