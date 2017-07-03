Украина в июне закачала в ПХГ 1,5 млрд куб. м газа

Украина в июне 2017 года пополнила свои подземные хранилища (ПХГ) на 1 млрд 496,4 млн куб. м газа, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

В целом с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в этом году, по 1 июля хранилища пополнились на 3 млрд 491,32 млн куб. м (на 43,1%) – с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 11 млрд 591,75 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущие запасы на 19,5% больше, чем на 1 июля 2016 года (9 млрд 702,98 млн куб. м), но на 3,4% меньше, чем на 1 июля 2015 года (12 млрд 2,3 млн куб. м) и на 19,3% меньше, чем на 1 июля 2014 года (14 млрд 371,26 млн куб. м).

В июне ежесуточная закачка в среднем составила 49,88 млн куб. м, тогда как в мае – 51,86 млн куб. м/сутки.

Ежесуточная закачка около 50 млн куб. м в сутки на протяжении июня-сентября 2017 года позволит стране войти в октябрь, который знаменуется началом отопительного сезона, с запасами порядка 16 млрд куб. м. Отопительный сезон 2016/2017 годов Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.

В конце февраля 2017 года главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прогнозировал, что в части закачки газа в хранилища под следующий отопительный сезон компания имеет такие же консервативные планы, как и перед отопительным сезоном 2016/2017 годов.

Утвержденный Кабинетом министров план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов предполагает, что Украина до 1 ноября 2017 года должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа.

Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка – 6 млрд 388,74 млн куб. м.

В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале – 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте – 95,1 млн куб. м (закачка – 144,71 млн куб. м, отбор – 239,81 млн куб. м). В апреле запасы газа в ПХГ пополнились на 217,82 млн куб. м (закачка – 430,69 млн куб. м газа, отбор – 212,87 млн куб. м), в мае – на 1,608 млрд куб. м, в июне – 1 млрд 496,4 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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