Государство и ПриватБанк перешли к процедуре взыскания по кредитам экс-владельцев банка

Юридическая процедура взыскания по кредитам экс-владельцев ПриватБанка (Киев) будет запущена со стороны государства и банка, сообщается на официальной странице Национального банка Украины (НБУ) в соцсети Facebook в понедельник.

Согласно сообщению НБУ, срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев ПриватБанка закончился 1 июля 2017 года, но они не выполнили взятые на себя обязательства

"Таким образом, сейчас государство и ПАО "ПриватБанк" перешли к юридической процедуре взыскания и реализации соответствующей юридической стратегии, конкретные шаги которой пока не могут быть разглашены", - указано в сообщении.

Банковская процедура будет аналогичной к обычной процедуре взыскания в случае просрочки долгов, поэтому речь идет в большей степени о принудительном взыскании.