В Мининфраструктуры призывают согласовать графики поставок импортного угля для нужд ТЭС в десятидневный срок

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что графики поставок импортного энергетического угля для нужд украинских ТЭС должны быть согласованы энергетическими компаниями и предприятиями инфраструктуры в десятидневный срок.

"Вопрос логистики поставок импортного энергетического угля для нужд украинских ТЭС должен быть урегулирован как можно быстрее. Представители энергетических компаний должны иметь полное взаимодействие с морскими торговыми портами и железной дорогой, для своевременной поставки угля в Украину. Все графики по поставкам должны быть согласовании в десятидневный срок", - сказал Ю.Лавренюк во время совещания по логистике поставок импортного энергетического угля для нужд украинских ТЭС, сообщает в субботу пресс-служба Мининфраструктуры.

В ходе совещания представители Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и энергетических компаний доложили о потребностях и планах поставки импортного угля до конца 2017 года, в свою очередь, представители морских портов и терминалов сообщили участникам совещания о текущих возможности принятия и обработки импортного угля.

Ю.Лавренюк отметил, что ПАО "Укрзализныця" должно обеспечить железнодорожным подвижным составом заявленные объемы завоза импортного угля на украинские ТЭС до начала отопительного сезона и во время него.

В совещании приняли участие представители Минэнергоугля, энергетических компаний, руководители профильных департаментов Мининфраструктуры, ГП "Администрация морских портов Украины", морских торговых портов и ПАО "Укрзализныця".