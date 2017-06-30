Новым представителем МВФ в Украине по ротации стал швед Люнгман

Международный валютный фонд (МВФ) в рамках ротации сменил своего постоянного представителя в Украине, назначив вместо занимавшего этот пост четыре года француза Жерома Ваше (Jerome Vacher) шведа Йоста Люнгмана (Gösta Ljungman).

"Люнгман приступит к исполнению своих обязанностей 3 июля 2017", – говорится в заявлении Фонда в пятницу.

Согласно ему, Ж.Ваше возвращается в штаб-квартиру МВФ.

Фонд уточняет, что Й.Люнгман, гражданин Швеции, получил диплом экономиста в Университете Упсала. Он присоединился к МВФ в 2007 году, ранее занимал должность в Министерстве финансов Швеции.

"Работая в налогово-бюджетном департаменте МВФ и департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии, господин Люнгман получил существенный опыт работы с восточноевропейскими и переходными экономиками", – отмечает Фонд.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,18 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд.

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, к концу 2017 года запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября.

В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого - $1,28 млрд, по итогам шестого – $1,28 млрд. Всего около $4,46 млрд.

Нацбанк и Минфин Украины ожидают, что четвертый транш может быть выделен по итогам принятия ряда указанных выше законопроектов на текущей сессии Верховной Рады, которая завершается в середине июля.

В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около $955 млн. В целом - около $3,82 млрд.