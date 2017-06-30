Акционеры JKX сменили руководство компании

Акционеры нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc уволили с поста руководителя компании Тома Рида (Tom Reed), CEO JKX стал директор "Полтавской газонефтяной компании" Виктор Гладун, неисполнительным главой совета директоров - Пол Остлинг (Paul Ostling).

Как сообщила JKX на Лондонской фондовой бирже, за увольнение Т.Рида на общем собрании 30 июня проголосовали собственники 80,5% акций.

Кроме того, акционеры вывели из состава совета директоров компании Рассела Хора (Russell Hoare) и Владимира Русинова.

Предложение подконтрольной Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову компания Eclairs Group Ltd по назначению в совет директоров JKX Михаила Бакуненко не нашло должной поддержки – за него проголосовали собственники только 45,2% акций.

В то же время собственники компании переизбрали Алана Бигмена (Alan Bigman) и Бернарда Сачера (Bernie Sucher) в качестве директоров JKX. Таким образом, теперь в совет директоров входят П.Остлинг, Владимир Татарчук, А.Бигмен и Б.Сачер.

Как сообщалось, в Украине группа JKX владеет "Полтавской газонефтяной компанией".

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Glengary Overseas Limited Александра Жукова – 11,45% акций, а также российская Proxima Capital Group – 19,92%.