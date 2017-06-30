Экономика

17:32 30.06.2017

В решении Стокгольмского арбитража от 31 мая нет каких-либо цифр по выплате "Нафтогазом" в пользу "Газпрома"

В отдельном решении трибунала при Стокгольмском арбитраже от 31 мая нет каких-либо цифр по выплате "Нафтогазом Украины" в пользу "Газпрома", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАК.

"В отдельном решении трибунала при Стокгольмском арбитраже от 31 мая не указано, что "Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому" $1,7 млрд или любую другую сумму. Оно не содержит каких-либо цифр в отношении любых долгов между сторонами. В решении изложены принципы, по которым должна рассчитываться ретроактивная компенсация за переплату "Нафтогаза", а также цена для объемов газа, полученных, но не оплаченных НАК в полном объеме", - отметили в пресс-службе.

В "Нафтогазе" добавили, что сейчас проходят переговоры с "Газпромом". Если они не увенчаются успехом, только тогда суммы будут определены арбитражем.

"Трибунал предложил "Нафтогазу" и "Газпрому" попытаться договорится по суммам. Такие переговоры продолжаются. Если сторонам не удастся договориться, то, как ожидается, трибунал определит их самостоятельно", - резюмировали в НАК.

Как сообщалось, ранее "Газпром" заявил, что якобы решение Стокгольмского арбитража предусматривает взыскание с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" более $1,7 млрд.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Путин подписал указ о продлении контрсанкций

Petcube приобрел канадский стартап, производящий устройства для удаленного кормления животных

Подання генпрокурора на Добкіна надійшло до ВР

Канада выделит Украине 19 млн канадских долларов на развитие самоуправления

НКРЭКУ повысила "зеленые тарифы" на 1,5% из-за изменения курса евро

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ отрицает получение документов от третьего претендента на покупку украинcкой "дочки" Сбербанка

Сеть Billa остается в Украине, но может закрыть магазины в регионах

Большинство мероприятий по интеграции с ENTSO-E уже заложены в планы развития энергосистемы Украины

Группа DCH намерена поменять название приобретенного рудника "Евраз-Сухая Балка", сменить набсовет и ревкомиссию

"Метинвест" подвергся хакерской атаке, подал заявление в полицию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА