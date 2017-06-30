В решении Стокгольмского арбитража от 31 мая нет каких-либо цифр по выплате "Нафтогазом" в пользу "Газпрома"

В отдельном решении трибунала при Стокгольмском арбитраже от 31 мая нет каких-либо цифр по выплате "Нафтогазом Украины" в пользу "Газпрома", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАК.

"В отдельном решении трибунала при Стокгольмском арбитраже от 31 мая не указано, что "Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому" $1,7 млрд или любую другую сумму. Оно не содержит каких-либо цифр в отношении любых долгов между сторонами. В решении изложены принципы, по которым должна рассчитываться ретроактивная компенсация за переплату "Нафтогаза", а также цена для объемов газа, полученных, но не оплаченных НАК в полном объеме", - отметили в пресс-службе.

В "Нафтогазе" добавили, что сейчас проходят переговоры с "Газпромом". Если они не увенчаются успехом, только тогда суммы будут определены арбитражем.

"Трибунал предложил "Нафтогазу" и "Газпрому" попытаться договорится по суммам. Такие переговоры продолжаются. Если сторонам не удастся договориться, то, как ожидается, трибунал определит их самостоятельно", - резюмировали в НАК.

Как сообщалось, ранее "Газпром" заявил, что якобы решение Стокгольмского арбитража предусматривает взыскание с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" более $1,7 млрд.