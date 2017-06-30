НБУ отрицает получение документов от третьего претендента на покупку украинcкой "дочки" Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) не получал документы от третьего претендента на покупку Сбербанка (Киев), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.

"НБУ не получал никаких новых пакетов документов на согласование приобретения существенного участия в Сбербанке, помимо тех, о которых уже сообщал", - сказал представитель пресс-службы НБУ.

По его словам, 10 апреля НБУ получил пакет документов от гражданина Великобритании и РФ Саида Гуцериева, который намерен приобрести 77,5% акций украинского Сбербанка, а 14 апреля - пакет документов для согласования приобретения прямого единоличного существенного участия в этом банке в размере 22,5% акций от гражданина Великобритании и РФ Григория Гусельникова.

Вместе с тем, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, которому принадлежит одна из крупнейших инвесткомпаний в Беларуси - VP Capital, 30 июня он подал заявку в НБУ на приобретение украинского Сбербанка.

"Я изучаю возможность приобретения 100% акций Сбербанка (Украина). Сегодня подана заявка в НБУ и получена справка канцелярии НБУ о приеме документов", - сказал он.

При этом он уточнил, что VP Capital намерена приобрести 99,83% белорусского Паритетбанка, который в дальнейшем будет использован для приобретения Сбербанка (Украина).