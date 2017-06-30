Экономика

17:23 30.06.2017

Сеть Billa остается в Украине, но может закрыть магазины в регионах

Немецкий концерн Rewe Group, развивающий, в частности, сеть супермаркетов Billa в Центральной и Восточной Европе, не намерен выходить из Украины.

"Billa остается и будет успешно присутствовать на украинском рынке. Мы не планируем покидать Украину", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Rewe International AG, дочерней компании немецкого концерна.

В то же время в компании подтвердили возможность закрытия одного или нескольких магазинов сети Billa в регионах страны.

"Как и каждая розничная компания, мы регулярно анализируем наш портфель магазинов. В связи с этим может произойти так, что мы закроем тот или иной региональный магазин за пределами Киева", – говорится в сообщении.

Развитием сети супермаркетов Billa в Украине занимается ПИИ "Билла-Украина".

ПИИ "Билла-Украина" создано в 1998 году концерном Rewe Group, который был основан в 1927 году в Кельне. В Украине первый супермаркет Billa открыт в феврале 2000 года в Киеве.

По данным веб-сайта "Билла-Украина", на 30 июня 2017 года сеть объединяет 34 супермаркета в Киеве, Борисполе и Вышгороде (Киевская обл.), Днепре, Запорожье, Никополе (Днепропетровская обл.), Кременчуге (Полтавская обл.), Краматорске (Донецкая обл.), Житомире, Одессе и Херсоне.

Чистый доход ПИИ "Билла-Украина" по итогам 2015 года увеличился на 20,5% от уровня 2014 года и составил 1 млрд 968,56 млн грн, а чистый убыток сократился на 9,7% – до 242,07 млн грн.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 30 июня 2017 года участником с долей 100% в уставном капитале ПИИ "Билла-Украина" является "РЕВЕ Интернациональ АГ" (Австрия).

Уставный капитал ПИИ составляет 444,652 млн грн.

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