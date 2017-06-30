Экономика

17:14 30.06.2017

Группа DCH намерена поменять название приобретенного рудника "Евраз-Сухая Балка", сменить набсовет и ревкомиссию

Группа DCH бизнесмена Александра Ярославского, которая недавно приобрела ЧАО "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) у группы "Евраз" (РФ), намерена поменять название предприятия, а также сменить наблюдательный совет и ревизионную комиссию.

Согласно обнародованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) повестке дня внеочередного собрания акционеров "Евраз-Сухая Балка", назначенного на 31 июля, данные вопросы акционеры рассмотрят, внесут соответствующие изменения в устав и положения, примут ряд других решений.

Как сообщалось, группа DCH приобрела ЧАО "Евраз-Сухая Балка" у группы "Евраз".

Согласно официальной информации "Евраз-Сухая Балка" от 31 мая 2017 года, по состоянию реестра собственников на 29 мая доля компании Palmrose B. V. (Нидерланды), являющейся 100%-ной "дочкой" группы Evraz (РФ), снизилась с 99,252114% в общем количестве акций (99,383847% в общем количестве голосующих акций) до 0%. При этом доля Kadish Limited (Кипр) возросла до 99,419301% с 0% в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).

Рудник также сообщил, что набсовет решением от 31 мая 2017 года назначил новым гендиректором Виталия Баша с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года включительно. Ранее он руководил ООО "Украинская горнодобывающая компания" ("УГДК", Киев), в котором консолидированы нерудные активы DCH.

"Евраз-Сухая Балка" специализируется на добыче подземным способом и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе.

Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. Его выручка в 2016 году составила $145 млн, EBITDA - $26 млн. В прошлом году компания реализовала более 2,5 млн тонн аглоруды.

Уставный капитал ЧАО "Евраз-Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.

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