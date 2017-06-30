Экономика

15:49 30.06.2017

Украинский бизнес ожидает рост объемов производства

Украинский бизнес существенно улучшил свои ожидания относительно роста объемов производства товаров и услуг, свидетельствуют результаты проведенного Нацбанком Украины во втором квартале 2017 года очередного опроса руководителей предприятий.

"В следующие 12 месяцев ожидается усиление роста объемов производства товаров и услуг в Украине: баланс ожиданий - 14,2% (в первом квартале 2017 - 6,1%)", - отмечает НБУ.

По его данным, количество областей, которые ожидают увеличение объемов производства, увеличилось до 18 с 13 в первом квартале.

Оптимистично настроены предприятия, ориентированные на экспортно-импортные операции, предприятия перерабатывающей промышленности, энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства.

При этом инфляционные ожидания бизнеса снизились.

"Ожидается рост потребительских цен на 9,9% (в I квартале - 15,6%). Большинство респондентов ожидает, что уровень инфляции за 12 месяцев не превысит 12% годовых", - отмечает регулятор.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В решении Стокгольмского арбитража от 31 мая нет каких-либо цифр по выплате "Нафтогазом" в пользу "Газпрома"

Путин подписал указ о продлении контрсанкций

Petcube приобрел канадский стартап, производящий устройства для удаленного кормления животных

Подання генпрокурора на Добкіна надійшло до ВР

Канада выделит Украине 19 млн канадских долларов на развитие самоуправления

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ отрицает получение документов от третьего претендента на покупку украинcкой "дочки" Сбербанка

Сеть Billa остается в Украине, но может закрыть магазины в регионах

Большинство мероприятий по интеграции с ENTSO-E уже заложены в планы развития энергосистемы Украины

Группа DCH намерена поменять название приобретенного рудника "Евраз-Сухая Балка", сменить набсовет и ревкомиссию

"Метинвест" подвергся хакерской атаке, подал заявление в полицию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog4704.html
РЕКЛАМА