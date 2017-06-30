Украинский бизнес ожидает рост объемов производства

Украинский бизнес существенно улучшил свои ожидания относительно роста объемов производства товаров и услуг, свидетельствуют результаты проведенного Нацбанком Украины во втором квартале 2017 года очередного опроса руководителей предприятий.

"В следующие 12 месяцев ожидается усиление роста объемов производства товаров и услуг в Украине: баланс ожиданий - 14,2% (в первом квартале 2017 - 6,1%)", - отмечает НБУ.

По его данным, количество областей, которые ожидают увеличение объемов производства, увеличилось до 18 с 13 в первом квартале.

Оптимистично настроены предприятия, ориентированные на экспортно-импортные операции, предприятия перерабатывающей промышленности, энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства.

При этом инфляционные ожидания бизнеса снизились.

"Ожидается рост потребительских цен на 9,9% (в I квартале - 15,6%). Большинство респондентов ожидает, что уровень инфляции за 12 месяцев не превысит 12% годовых", - отмечает регулятор.