Европейские фондовые индексы упали рекордными темпами с сентября

Европейские фондовые индексы завершили торги в четверг рекордным падением с сентября на ожиданиях ужесточения ДКП в Европе и США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 завершил торги снижением на 1,37% - до 380,53 пункта. С начала года индикатор вырос на 5,3%.

Британский FTSE опустился на 0,5%, французский CAC 40 упал на 1,9%, германский DAX - на 1,8%.

На уходящей неделе представители Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии и Федеральной резервной системы (ФРС) США в своих выступлениях намекнули на возможность ужесточения денежно-кредитной политики. И если для Штатов такие перспективы означают сохранение текущего курса, то для ЕЦБ и Банка Англии - резкое его изменение.

Курс евро в четверг вырос к доллару до максимума за 13 месяцев, фунт также подскочил почти до $1,3 за фунт. Укрепление валют может негативно сказаться на прибыли экспортеров еврозоны и Великобритании.

Подындексы высокотехнологичных компаний и производителей бытовых товаров, входящих в Stoxx 600, упали в четверг более чем на 1,7%.

Акции британского ритейлера Tesco подорожали на 0,2%. Tesco обратилась к антимонопольному регулятору Великобритании с просьбой ускорить рассмотрение сделки по покупке ею оптового поставщика продуктов питания Booker Group за 3,7 млрд фунтов ($4,76 млрд), согласованной в январе текущего года.

Стоимость акций Booker снизилась на 0,2%.

Бумаги HSBC подорожали на 4,2% вслед за повышением аналитиками Morgan Stanley прогнозной цены акций банка, торгующихся в Гонконге, а также прогнозов прибыли в расчете на акцию на период до конца 2019 года.

Акции шведской сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) выросли в цене на 2,7% на сильной отчетности компании. Чистая прибыль H&M по итогам финансового квартала, завершившегося 31 мая 2017 года, выросла на 10% - до 5,9 млрд шведских крон ($687 млн), превысив средний прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне 5,76 млрд крон.

Компания сообщила о сильных показателях онлайн-продаж, отметив, что ожидает их увеличения, как минимум, на 25% в год.

В настоящее время на долю онлайн-продаж приходится 25-30% выручки H&M на развитых рынках. Общее число магазинов ритейлера на 31 мая составило 4,498 тыс., что на 10% больше, чем годом ранее.