Глава Минфина считает кибератаку форс-мажором для подачи отчетности

Наибольшая в истории Украины кибератака нарушила подачу налоговой отчетности, и Министерство финансов прорабатывает варианты выхода из этой ситуации, неурегулированной Налоговым кодексом, заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Сейчас думаем, как Минфин может помочь урегулировать ситуацию. Но, в любом случае, это форс-мажор, и поэтому мы должны пойти навстречу", - сказал он в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на "24 канале" в четверг.

А.Данилюк уточнил, что ряд налогоплательщиков успели зарегистрировать налоговые накладные до сбоя в работе систем Государственной фискальной службы (ГФС), произошедшего после кибер-атаки 27 июня, и эти накладные будут учтены после восстановления системы, тогда как основная проблема с теми, кто такую отчетность еще не подал.

Глава Минфина отметил, что пока ущерб от кибер-атаки не посчитан, уточнив, что Минфин не пострадал.

"Еще не считали последствия. Фокусируемся на скорейшем решении проблем", - подчеркнул он, добавив, что кибер-атака затронула также и работу таможни.

Ранее во вторник ГФС заявила о возврате к штатному режиму работы своих информационных ресурсов и предложила пользоваться услугами "Электронного кабинета плательщиков" для сдачи отчетности в условиях, когда использование других программ отчетности заблокировано или сопряжено с риском.

"На регистрацию налоговых накладных есть 29 и 30 число. Мы анализируем статистику. Бизнесу, у которого компьютеры поражены вирусом, мы рекомендуем писать заявления в киберполицию для систематизации проблемы и обращений, чтобы в случае необходимости на госуровне принять решение", – сказала агентству "Интерфакс-Украина" спикер ГФС Наталья Непряхина.

По ее словам, по состоянию на сегодня основания продлевать регистрацию налоговых накладных отсутствует.