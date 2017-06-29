Глава Минфина ждет 1 июля и отчета Rothschild для оценки экс-акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова

Экс-акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов по состоянию на 29 июня не выполнили взятые в одностороннем порядке обязательства о реструктуризации кредитного портфеля банка до 1 июля, однако для оценки их действий необходимо 1 июля и отчета привлеченного ПриватБанком советника Rothschild&Co, заявил министр финансов Александр Данилюк.

"На этот момент обязательства не выполнены. Но переговоры еще продолжаются. По результатам будут приниматься решения. Есть юридические понятия: мы должны дождаться 1 июля", - сказал министр в эфире в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на "24 канале" в четверг.

Он добавил, что должна также быть независимая оценка, для чего и был привлечен консорциум международных компаний во главе с Rothschild&Co, в состав которого также входят ООО "Эрнст энд Янг" (EY) и ООО "Финпоинт" (FinPoint).

А.Данилюк еще раз напомнил, что экс-акционеры ПриватБанка в одностороннем порядке заявили о таких обязательствах по реструктуризации портфеля в письме на адрес Кабинета министров.

"Там нет ничего секретного. Там есть обязательства реструктуризировать портфель в размере сформированных резервов на момент национализации за минусом bail-in", - сказал глава Минфина, но за полным текстом письма рекомендовал обращаться в секретариат Кабмина.

"Я - министр финансов. У меня главное задание – стабилизировать и развивать банк, перешедший к государству, мы с этой задачей справляемся", - заявил А.Данилюк.

По его словам, в случае нарушения этих обязательств последствия для экс-акционеров четко урегулированы законом, однако этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы согласно подследственности: Генеральная прокуратура, Нацполиция.

Комментируя заявление возглавившего банк сразу после национализации Александра Шлапака о намерении уйти в отставку, министр сообщил о поиске нового руководителя.

"Полностью ситуация контролируема. Мы ищем достойную замену. Когда это произойдет, А.Шлапак сможет продолжить свою карьеру", - сказал глава Минфина.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были И.Коломойский и Г.Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

На минувшее неделе Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения финучреждением экономических нормативов.