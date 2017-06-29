"Укрпродукт" в 2016 году сократил чистый убыток в 2,6 раза

"Укрпродукт Групп", крупный украинский производитель фасованного масла и плавленого сыра, завершил 2016 год с чистым убытком GBP1,48 млн, что в 2,6 раза лучше показателя 2015 года.

Как говорится в годовом отчете компании, обнародованном вечером в четверг, ее выручка увеличилась на 0,2% – до GBP20,19 млн, тогда как валовая прибыль сократилась на 8,4% – до GBP2,12 млн, операционная – в 6,9 раз, до GBP0,2 млн.

"Укрпродукт" уточняет, что в гривне продажи выросли в минувшем году на 3% – до 693 млн грн, а рентабельность по EBITDA стала позитивной – 1,9% против негативной в 4% по итогам 2015 года.

"Новый год начал обнадеживающе. Доходы от продаж и валовая прибыль опережают прошлогодние на этом этапе, и были осуществлены первые два транша погашения основной суммы долга ЕБРР", – отмечается в документе.

"Укрпродукт" добавляет, что осуществляет капитальную реорганизацию для упрощения групповой структуры в соответствии с требованиями ЕБРР.

Как сообщалось, по итогам 2015 года компания получил GBP3,9 млн чистого убытка, что на 12,3% больше, чем в 2014 году. Ее выручка за позапрошлый год уменьшилась на 37% - до GBP20,16 млн.

В первом полугодии 2016 года "Укрпродукт" получил чистый убыток GBP1,098 млн, что на 1,6% выше показателя аналогичного периода 2015 года, а позитивная EBITDA составила GBP0,02 млн против GBP0,07 млн в первом полугодии 2015 года.

Компания производит молочные продукты под торговыми марками "Наш молочник", "Народный продукт", "Вершкова долына", "Молендам" и др.

"Укрпродукт Групп" в июне 2016 года завершил реструктуризацию привлеченного в 2011 году у ЕБРР кредита в объеме EUR11 млн. Условия реструктуризации, в частности, предполагают перенос окончательного срока погашения долга на 1 декабря 2024 года с 10 декабря 2018 года.