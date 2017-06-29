ГП "Энергорынок" привлечет у Ощадбанка линии на 800 млн грн, у Укргазбанка – на 600 млн грн

Ощадбанк выиграл тендер ГП "Энергорынок" на привлечение двух возобновляемых кредитных линий на 400 млн грн каждая, а Укргазбанк – двух линий на 300 млн грн каждая.

Согласно данным в системе ProZorro, стоимость обслуживания каждой линии на 400 млн грн – 71,4 млн грн (17,85% годовых), на 300 млн грн – 53,7 млн грн (17,9% годовых).

Срок пользования линиями – один год.

По всем четырем лотам участие в тендере взяли только два этих подконтрольных государству банка.

Финансирование традиционно привлекается для предоставления авансовых платежей производителям электроэнергии для покупки ими топлива и пополнения оборотных средств.

Первоначально тендер "Энергорынка" на открытие линии на 1,4 млрд грн выиграл Укргазбанк. В то же время ГП 16 июня его отменило по причине несогласования заключения договора Ощадбанком, который является основным кредитором "Энергорынка".

После чего "Энергорынок" объявил тендер на привлечение 1,4 млрд грн повторно и позднее внес изменения в тендерную документацию разбив линию на четыре лота (две по 400 млн грн и две – по 300 млн грн).

Как сообщалось, ГП "Энергорынок" 28 апреля 2017 года подписал договор с Ощадбанком на привлечение 1 млрд грн сроком на три месяца под 19% годовых, 14 июня – с Ощадбанком на 1 млрд грн на год под 18% годовых. Ожидается также подписание договора с Ощадбанком на привлечение 1 млрд грн на год под 14,5% годовых.

"Энергорынок" в 2016 году снизил чистую прибыль на 23% (на 382,582 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 1 млрд 283,488 млн грн, но увеличил чистый доход на 19,8% (на 21 млрд 614,818 млн грн) – до 131 млрд 22,292 млн грн.

ГП "Энергорынок" выполняет функции оператора Оптового рынка электроэнергии Украины.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место среди 93 действовавших в стране банков.

Укргазбанк создан в 1993 году. Государство в лице Министерства финансов владеет 94,9409% его акций. Согласно данным НБУ, на 1 января 2017 года Укргазбанк по размеру активов занимал 5-е место (53,681 млрд грн) среди 93 действовавших в стране банков.