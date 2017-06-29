Еврокомиссия предложила новую добровольную систему общеевропейской накопительной пенсии

Европейская комиссия представила в четверг проект создания новой категории накопительной пенсии для расширения выбора европейских потребителей.

"Сегодня мы предлагаем заложить основы единого европейского рынка частных пенсий. Мы предлагаем новую добровольную систему накопления денег для своей пенсии", - заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам Валдис Домбровскис.

Он пояснил, что это предложение призвано дополнить существующие национальные пенсионные режимы в странах ЕС.

"Европа противостоит беспрецедентному демографическому вызову. В 2060 году на каждого пенсионера будет приходиться только два работоспособных человека при четырех сегодня", - добавил еврокомиссар.

Он отметил, что нынешние системы социальной защиты в ЕС уже несут огромную нагрузку.

По его словам, выдвигаемый Еврокомиссией проект предоставит операторам пенсий "простые и инновационные инструменты, которые позволят им предлагать индивидуальный общеевропейский продукт накопительной пенсии, названный PEPP". Этот новый тип пенсии был задуман, чтобы дать вкладчикам больший выбор и более конкурентный финансовый продукт, когда они хотят откладывать деньги себе на старость.

Еврокомиссия объявила, что PEPP будет иметь одинаковые базовые характеристики во всем Евросоюзе. Его смогут предлагать разные поставщики услуг - банки, страховые компании, профессиональные пенсионные фонды, инвестиционные компании и компании по управлению активами.

В предложении Еврокомиссии рекомендовано, чтобы государства-члены ЕС применяли к новому виду пенсии общий налоговый подход, существующий в странах союза по отношению к национальным пенсионным продуктам, что позволит быстрее запустить PEPP. В Брюсселе также ожидают, что PEPP в первое время поддержит план Еврокомиссии по рынку капиталов, позволяя ориентировать больше сбережений на долгосрочные инвестиции в ЕС.

По мнению В.Домбровскиса, этот новый общеевропейский индивидуальный пенсионный продукт "является важным этапом на пути завершения строительства союза рынков капиталов".

"Он представляет огромный потенциал, потому что даст вкладчикам во всем союзе выгоду выбора, когда те станут откладывать деньги на пенсию. Он стимулирует конкуренцию, позволяя большему числу операторов предлагать этот продукт за пределами их национальных рынков. Он будет работать как знак качества, и я убежден, что он также поддержит долгосрочные инвестиции на рынках капиталов", - объяснил зампред Еврокомиссии.

Вкладчик будет иметь право менять своего поставщика услуги как в национальном масштабе, так и в трансграничном по фиксированной цене каждые пять лет. Продукт PEPP можно будет перемещать из страны в страну ЕС, чтобы вкладчик при переезде в другое государство союза мог продолжать пользоваться им.