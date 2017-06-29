ГФС предлагает в условиях кибератаки сдавать отчетность через "Электронный кабинет плательщика"

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины заявляет на своем сайте о штатном режиме работы информационных ресурсов и предлагает пользоваться услугами "Электронного кабинета плательщиков" для сдачи отчетности в условиях, когда использование других программ отчетности сопряжено с риском.

Как уточнила агентству "Интерфакс-Украина" спикер ГФС Наталья Непряхина, отключенная 27 июня в день кибератаки система ГФС вновь запущена.

"На регистрацию налоговых накладных есть 29 и 30 число. Мы анализируем статистику. Бизнесу, у которого компьютеры поражены вирусом, мы рекомендуем писать заявления в киберполицию для систематизации проблемы и обращений, чтобы в случае необходимости на госуровне принять решение", – сказала Н.Непряхина.

По ее словам, по состоянию на сегодня основания продлевать регистрацию налоговых накладных отсутствует.

В то же время в комментариях на странице ГФС в сети Facebook к сообщению о штатной работе "Электронного кабинета плательщиков", ряд налогоплательщиков утверждают, что этот сервис либо недоступен, либо работает со сбоями. Ранее пользователи также критиковали его за малую приспособленность для нужд среднего и крупного бизнеса.

Согласно данным ГФС, через "Электронный кабинет плательщика" налогоплательщики имеют возможность создать и отправить налоговую отчетность, запросы на получение информации, заявления для регистрации плательщиком отдельных налогов, зарегистрировать налоговые накладные/расчеты корректировки в Едином реестре налоговых накладных и едином реестре акцизных накладных, воспользоваться сервисами систем электронного администрирования НДС и реализации горючего.

Как ранее утверждал департамент киберполиции Национальной полиции Украины, обновление популярного ПО налоговой отчетности "M.E.Doc" было одним из основных способов поражения новым вирусом Petya, жертвами которого 27 июня стали более тысячи украинских компаний и банков.

"Обращаем внимание, что мы не обвиняем компанию "M.E.doc", лишь констатируем: выявлены факты, которые следует детально проверить. Поэтому на период проверки мы не рекомендуем осуществлять соответствующие обновления", – сообщила киберполиция на своей странице в сети Facebook утром 28 июня.

В свою очередь, разработчик "M.E.Doc" опроверг информацию о том, что обновление этой программы стало причиной быстрого распространения вируса, и сообщил, что сам стал жертвой кибератаки. "Это стало причиной временной блокировки сервисов, в том числе сервера обмена первичными документами. В настоящее время ведутся активные работы по восстановлению работоспособности всех сервисов", – говорится в его релизе.