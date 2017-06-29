Крупнейший в мире плавучий СПГ-завод двинулся к месту установки на шельфе Австралии

Крупнейший в мире плавучий завод по сжижению природного газа (СПГ) - Prelude FLNG - покинул корейские верфи Samsung Heavy Industries, говорится в релизе оператора проекта - англо-голландской Shell.

Завод, построенный консорциумом французской Technip и корейской Samsung, буксируется на северо-запад Австралии, на одноименное месторождение, расположенное в 475 км от берега. Затем начнется установка и запуск завода.

Shell ожидает, что проект начнет генерировать денежный поток в 2018 году.

Участниками проекта являются Shell (67,5%), японская Inpex (17,5%), CPC (5%), корейская Kogas (10%).

Мощность плавучего СПГ-завода составляет минимум 5,3 млн т, из них 3,6 млн т - мощности по СПГ, 1,3 млн т - по конденсату и 0,4 млн т - по сжиженному углеводородному газу.

Длина судна превышает высоту небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке (443 м), а водоизмещение составит более 600 тыс. тонн.

Shell не раскрывает стоимость морского гиганта, но эксперты считают, что она находится в пределах $10,8-12,6 млрд.