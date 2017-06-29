Rozetka.ua отмечает проблемы с подачей налоговой отчетности из-за кибератаки

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.уа", Киев) испытывает проблемы с подачей налоговой отчетности из-за поражения вирусом "Petya.А" бухгалтерской системы компании, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" владелец интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин.

"Пострадала и полностью заблокирована работа бухгалтерии. При этом налоговая требует предоставления отчетности, которую нужно сдавать с помощью программы-распространителя вируса. Это самое печальное на сейчас", - сказал он четверг.

По его словам, в результате кибератаки данные компании потеряны не были, интернет-магазин продолжает работать в штатном режиме.

При этом существенные трудности возникли в связи с приостановлением работы партнеров по доставке Rozetka.ua.

"Компания работала и продолжает работать. Но логистические партнеры не работали. И частично не работали компьютеры наших сотрудников – мы восстанавливаем их работу. Все нормально, но задержки возможны по вине перевозчиков", - пояснил В.Чечеткин.

По его словам, в связи с кибератакой проблем с оплатой банковскими карточками также не возникало.

Как сообщалось, разработчик популярного программного обеспечения "M.E.Doc" (отчеты в ГФС, Госстат, электронный документооборот) планирует провести переговоры с Государственной фискальной службой (ГФС) на предмет содействия клиентам в подаче отчетности после массированной кибератаки, начавшейся во вторник, 27 июня.

Как ранее утверждал департамент киберполиции Национальной полиции Украины, "фишинг" и обновление ПО "M.E.Doc" были основными двумя способами поражения новым вирусом "Petya", жертвами которого 27 июня стали сотни украинских компаний и банков.

ООО "Розетка.уа" создано в 2010 году.

По информации Единого госреестра юридических и физических лиц, 100% уставного капитала ООО "Розетка.уа" владеет Temania Enterprises Ltd. (Кипр), конечными бенефициарами являются Ирина и Владислав Чечеткины.

Уставный капитал ООО – 1 тыс. грн.