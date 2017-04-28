Дефицит счета текущих операций Украины в марте 2017г вырос до $783 млн

Плановые выплаты процентов по реструктуризированным еврооблигациям Украины ($505 млн – ИФ) привели к росту дефицита счета текущий операций страны в марте до $783 млн с $344 млн месяцем ранее, сообщил Национальный банк Украины в пятницу.

В то же время центробанк отметил некоторое сужение дефицита внешней торговли товарами благодаря наращиванию поставок продовольственных товаров.

Согласно его данным рост экспорта в годовом измерении в марте ускорился до 36,6% с 21,7% в феврале в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой и высоким урожаем прошлого года, тогда как рост импорта ускорился до 31,8% с 15,5% из-за увеличения поставок продукции машиностроения на 50,7% в годовом измерении (21,5% в феврале).

НБУ уточнил, что экспорт из Украины в марте достиг $3,8 млрд. По сравнению с мартом прошлого года поставки украинских продовольственных товаров увеличились на 49,3%, в том числе объемы экспорта зерновых культур – на 28,4%, экспорт жиров и масла - в 1,6 раза. За счет существенного роста мировых цен экспорт металлургической продукции в марте вырос на 36,8%, железных руд – в 2,1 раза, тогда как экспорт продукции машиностроения сократился на 5,3%.

По данным Нацбанка, импорта товаров в марте составил $4,4 млрд. Выше, чем в прошлом году, в 2.1 раза были стоимостные объемы импорта энергоносителей. В частности, увеличились объемы импорта природного газа на фоне низкой базы сравнения, а нефтепродуктов - в результате роста мировых цен на нефть.

Регулятор указывает, что чистые поступления по финансовому счету в марте в размере $427 млн были обеспечены последующим сокращением наличной валюты вне банков и ростом задолженности по торговым кредитам.

Чистые поступления прямых иностранных инвестиций были равны $63 млн, и эта сумма полностью была направлена в реальный сектор.

"В целом по итогам марта дефицит сводного баланса составил $355 млн (в марте 2016 года - $859 млн при дефиците текущего счета $448 млн), что обусловило сокращение международных резервов до $15,1 млрд или 3,2 месяца импорта будущего периода", – отметил НБУ.

Как сообщалось, дефицит текущего счета платежного баланса Украины в феврале 2017 года по сравнению с январем 2017 года возрос в 2,8 раза – до $399 млн, а по сравнению с февралем 2016 года сократился в 1,26 раза.

Сводный дефицит платежного баланса в феврале сократился до $27 млн с $202 млн в январе.

В связи с блокадой неконтролируемых территорий Донбасса Нацбанк в марте ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины на 2017 год с $3,5 млрд до $4,3 млрд, а на следующий – с $3,4 млрд до $4,3 млрд.