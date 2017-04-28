Европейские индексы снизились в пятницу на статданных и отчетности

Фондовые индексы крупнейших экономик Западной Европы снизились в пятницу из-за замедления темпов роста ВВП Великобритании и Франции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял 0,18%, составив 387,09 пункта.

Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 опустился на 0,1%. Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,46%, французский CAC 40 и германский DAX - менее 0,1%.

Между тем итальянский FTSE MIB прибавил 0,1%, испанский IBEX 35 - 0,3%.

Как сообщалось, рост ВВП Франции замедлился в I квартале до 0,3% с пересмотренных 0,5% кварталом ранее. Эксперты ожидали сохранения темпов повышения на ранее объявленном уровне октября-декабря - 0,4%.

Кроме того, инфляция во Франции в апреле замедлилась до 1,2% с 1,4% месяцем ранее, а потребительские расходы снизились в марте на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 1% по сравнению с мартом прошлого года.

Британская экономика в январе-марте выросла на 0,3% вместо ожидавшихся 0,4%, кварталом ранее ее подъем составил 0,7%.

Также, по предварительным данным, инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до 1,2% с 0,7% в марте, что превысило ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость крупнейшего банка Швейцарии UBS AG поднялась на 2,2%. Чистая прибыль в I квартале выросла на 79%, больше ожиданий, также участников рынка порадовали высокие показатели wealth management и инвестиционно-банковского бизнеса.

Цена акций Barclays Plc упала на 5,2%, демонстрируя самое значительное снижение с ноября. Второй по величине британский банк сократил чистую прибыль более чем вдвое из-за существенных списаний, связанных с выделением африканских активов в независимую компанию. Кроме того, инвесторы обеспокоены ростом проблемных кредитов Barclays.

Котировки ценных бумаг Royal Bank of Scotland (RBS) выросли на 4,7%. Кредитная организация, почти три четверти акций которой контролирует британское правительство, в январе-марте получила первую квартальную прибыль с 2015 года.

Капитализация шведского производителя бытовой техники Electrolux увеличилась на 1,3%. Чистая прибыль Electrolux поднялась на 24% в январе-марте, выручка - на 2,7%, причем компания отмечает улучшение во всех сегментах.

Курс ценных бумаг датского концерна A.P.Moeller-Maersk подорожали на 1% на новостях о том, что входящий в него оператор контейнеровозов Maersk Line покупает Hamburg Sued за 3,7 млрд евро.