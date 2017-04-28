Экономика

18:54 28.04.2017

Курс гривни на межбанке в пятницу прервал 15-дневный тренд на укрепление

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 26,565 грн/$1 с 26,545 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,55-26,58 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,5609 грн/$1 с 26,5515 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $266,22 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $319,94 млн.

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