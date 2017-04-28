Украина может обратиться к Латвии о возвращении EUR50 млн на основании решения суда по конфискации денег Януковича

Решение Краматорского суда о конфискации денег окружения экс-президента Украины Виктора Януковича дает основание Украине обратиться к Латвии о возврате 50 млн евро, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В решении Краматорского суда упоминаются и эти деньги. Таким образом теперь у нас есть возможность в рамках международной конвенции обратиться к Латвийскому государству с просьбой полностью или частично вернуть эти деньги в украинский бюджет", - заявил он на брифинге в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, 13 сентября латвийское издание "LSM" со ссылкой на расследование программы "De facto" сообщило, что Латвийская сторона взыскала в государственный бюджет EUR50 млн средств бывших украинских высокопоставленных чиновников, арестованные в рамках борьбы с отмыванием грязных денег.

Издание напоминает, что осенью 2014 года генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы $49,3 млн, а на счетах компании предпринимателя и политика Юрия Иванющенко в латвийских банках были арестованы $32 млн и CHF72 млн.

Кроме того, команда "De facto" выяснила, что расследование по данному делу в Латвии продолжается, однако ни С.Арбузов, ни Ю.Иванющенко, ни Сергей Курченко не фигурируют в числе подозреваемых. В уголовном процессе, который ведет Государственная полиция Латвии, подозреваемых нет.

16 сентября заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин обсудил с генпрокурором Латвии Эриксом Калнмейерсом, его первым замом Арвидсом Калныньшем и главой Службы предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, Виестурсом Буркансом пути возвращения в Украину конфискованных латвийскими органами преступных активов.