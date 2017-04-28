ПУМБ в 2016г получил 367 млн грн чистой прибыли

Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) по итогам деятельности в 2016 году получил 367,011 млн грн чистой прибыли против 1,752 млрд грн чистого убытка за 2015 год

Согласно финансовому отчету банка, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый процентный доход в 2016 году сократился на 0,7% - до 2,132 млрд грн. С вычетом расходов на формирование резервов чистый процентный доход составил 789,75 млн грн против 2,675 млрд грн чистого процентного убытка в 2015 году.

Кроме того, банк получил 1,329 млрд грн комиссионного дохода, что на 8,7% больше, чем годом ранее, 463,457 млн грн дохода от операций с иностранной валютой (в 3,3 раза меньше чем в 2015 году) и 109,636 млн грн прочих операционных доходов (в 2015 году – 121,868 млн грн)

Активы банка за прошлый год возросли на 18,4% и составили 44,553 млрд грн, при том что кредиты и задолженность клиентов сократилась на 5,8% - до 24,756 млрд грн. Основной прирост активов обеспечило увеличение объема ценных бумаг на продажу - в 3,93 раза, до 9,133 млрд грн.

Уставный капитал банка по итогам года не изменился и к концу отчетного периода составил 3,294 млрд грн. Всего собственный капитал возрос на 10,4% – до 4,048 млрд грн.

ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим акционером банка к началу января 2017 года являлось ООО "СКМ Финанс" (92,24%), а владельцем существенного участия - Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9011%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2017 года по размеру общих активов ПУМБ занимал восьмое место (44, 553 млрд грн) среди 93 действовавших в стране банков.