Бизнес в I кв. стал меньше жаловаться на фискальные органы и чаще на действия прокуратуры

Бизнес стал меньше жаловаться на фискальные органы, но чаще стал жаловаться на действия прокуратуры, отмечает бизнес-омбудсмен Украины Альгирдас Шемета по итогам отчета за первый квартал 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе офиса бизнес-омбудсмена, в первом квартале 2017 года бизнес-омбудсмен получил от бизнеса 264 жалобы и закрыл рекордное количество расследований за всю историю работы в Украине – 206.

"Команда бизнес-омбудсмена помогла вернуть предпринимателям 1,1 млрд грн в первом квартале", - сообщается в пресс-релизе.

По данным офиса бизнес-омбудсмена, в первом квартале бизнес чаще всего беспокоили налоговые вопросы (45% от общего числа обращений). В то же время количество жалоб на действия фискалов снизилось на 16% по сравнению с предыдущим кварталом.

"Бизнес активно жаловался на действия органов местного самоуправления, силовых структур и таможенные вопросы. По сравнению с прошлым кварталом количество обращений на действия прокуратуры выросло на 60%, хотя в отчетном квартале сотрудничество Совета бизнес-омбудсмена с Генеральной прокуратурой существенно улучшилось", - отмечают в офисе.

70% всех обращений в офис бизнес-омбудсмена составили обращения представителей малого и среднего бизнеса, которые работают в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства и недвижимости. На 25% выросло количество обращений от компаний с иностранным и инвестициями.

На Государственную фискальную службу Украины и органы местного самоуправления совет бизнес-омбудсмена получил больше всего жалоб – 53% и 9% соответственно.

"Вдвое уменьшилось количество жалоб на государственные компании, а Министерство инфраструктуры и государственные фонды выбыли из списка госорганов, на которые жаловались чаще всего", - подчеркивают в офисе бизнес-омбудсмена.

В то же время в офисе отмечают, что госорганы к концу первого квартала выполнили 86% рекомендаций бизнес-омбудсмена. "Я считаю, что госорганы должны активнее выполнять рекомендации из наших системных отчетов", – подчеркнул А.Шемета.

Совет бизнес-омбудсмена – независимый постоянно действующий консультативно-совещательный орган Кабинета министров Украины, учрежденный для создания прозрачных условий работы государственных и местных органов власти, государственных и подконтрольных государству компаний, а также для предотвращения коррупции.

Совет финансируется через мультидонорный счет ЕБРР, открытый в 2014 году с целью создания комфортных условий ведения бизнеса для украинских предпринимателей. Страны-доноры – Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Польша, США, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Япония и ЕС.

Создание Совета поддержано правительством Украины, Европейским банком реконструкции и развития, Организацией экономического сотрудничества и развития, Европейской Бизнес Ассоциацией, Американской Торговой Палатой, Федерацией работодателей Украины, Торгово-Промышленной Палатой Украины, Украинским союзом промышленников и предпринимателей.