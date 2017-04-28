Пенсионный возраст в Украине пока подниматься не будет – замминистра

Пенсионный возраст в Украине пока подниматься не будет, утверждает заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

"На сегодняшний день пенсионного возраст мы не трогаем, этот вопрос у нас откладывается... проблем много других сейчас – сконцентрируемся на них... Можно говорить, что нам надо будет этот вопрос решать, но на сегодняшний день нет ни условий, ни каких-то вариантов для увеличения ... и поэтому мы идём другим путём", - сказал Н.Шамбир в ходе "круглого стола" "Какой должна быть справедливая пенсионная система в Украине?" в Институте Горшенина в пятницу в Киеве.

По словам Н.Шамбира, пенсионная реформа предусматривает "единые правила и один закон" о назначении пенсий гражданам Украины.

"Вопрос состоит в том, чтобы кардинально изменить систему и вообще убрать такое понятие, как осовременивание пенсии. Мы предлагаем одинаковые показатели, которые будут применяться ко всем пенсионерам, что для новых, что для старых, и ежегодно эти пенсии будут индексироваться в соответствии с едиными правилами," - отметил замминистра.

По его словам, сегодня при существующей системе начисления пенсий, "человек не может просчитать и спрогнозировать практически ничего", а с проведением пенсионной реформы процесс начисления пенсии станет прозрачным.

"Та система, которую мы предлагаем, позволит человеку самому отслеживать, как и сколько ему начисляют пенсию... Это одно из кардинальных изменений, которое произойдёт", отметил Н.Шамбир.

По его словам, после того, как будет принят закон о пенсионной реформе, начнётся работа по разработке накопительной пенсионной системы.