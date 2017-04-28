НКРСИ предлагает мобильным операторам внедрить дистанционную регистрацию припейд-абонентов с помощью цифровой подписи

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), предлагает упростить регистрацию абонентов мобильных операторов и провайдеров, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме.

Как сообщается в пресс-релизе регулятора, данная инициатива направлена на упрощение процедуры идентификации для абонентов и операторов рынка.

Соответствующий проект регулятор планирует утвердить и обнародовать для общественного обсуждения в ближайшее время.

"НКРСИ предлагает значительно упростить механизм регистрации абонентов, введя, в частности, возможность подачи заявки дистанционно (в электронной форме) с применением электронной цифровой подписи, и ограничив перечень данных, которые должны быть предоставлены оператору", - отмечается в сообщении.

Согласно ему, идентификация абонентов телекоммуникационных услуг становится важной составляющей формирования эффективной системы безопасности для защиты персональных данных пользователей.

"Уже сейчас многие пользуются интернет-банкингом, получюет выписки-балансы на свои мобильные телефоны, заказывает товары и услуги через интернет. Вместе с тем растут и риски мошенничества. Имеют место отдельные ситуации, когда в результате похищения телефонов, в память которых внесены персональные данные, возникали досадные недоразумения с банковскими счетами", - подчеркивают в НКРСИ, уточняя, что к настоящему времени около 95% абонентов в Украине получают телеком-услуги анонимно.

Кроме того, новая редакция порядка предусматривает возможность регистрации абонентов, не являющихся гражданами Украины.

"Несмотря на то, что большинство абонентских номеров сегодня уже "привязаны" к конкретным лицам через банковские услуги, регистрация в телеком-операторов является лишь формальностью, что создаст условия для применения надежной защиты абонентов от мошеннических схем", - суммируют в НКРСИ.