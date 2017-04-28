Экономика

13:18 28.04.2017

Правительство установило квоты на безакцизный ввоз и закупку нефтепродуктов для "Карпатнафтохима"

Кабинет министров Украины установил квоты на безакцизный ввоз и закупку нефтепродуктов для ОО "Карпатнафтохим".

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением №299 от 26 апреля 2017 года.

"Карпатнафтохим", в частности, сможет на льготных условиях закупать по 1170 млн литров легких дистиллятов трех видов, по 985 млн литров тяжелых дистиллятов четырех видов, а также по 1070 млн литров сжиженного газа и бутана 13 видов.

Как сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует возобновление производства на предприятии "Карпатнафтохим" (Калуш, Ивано-Франковская обл.) с мая текущего года,

ООО "Карпатнафтохим" производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ. Завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции, и до сих пор не запущен (за исключением недолговременного возобновления работы производства ПВХ).

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