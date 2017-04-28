"Укргидроэнерго" подписало контракты с "Турбоатом" и "Электротяжмаш" на 1,6 млрд грн

ПАО "Укргидроэнерго" подписало контракты с ПАО "Турбоатом" и ГП "Электротяжмаш" на общую сумму 1,6 млрд грн под изготовление, поставку и монтаж оборудования для строительства гидроагрегата №4 Днестровской ГАЭС.

Согласно сообщению на сайте генкомпании, контракт с "Турбоатомом" на 0,997 млрд грн предусматривает поставку насос-турбины, а с "Электротяжмашем" на 0,571 млрд грн – гидрогенератор-двигатель. Реализация контрактов запланирована на 2017-2020 годы.

"Отечественное оборудование зарекомендовало себя как исключительно качественное и надежное. Обеспечивая реальную энергетическую независимость, мы одновременно загружаем национальное производство (включая десятки предприятий-смежников), создаем тысячи рабочих мест на высокотехнологичных производствах у нас в стране ", - отметил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Как сообщалось, "Программа развития гидроэнергетики до 2026 года", утвержденная распоряжением Кабинета министров №552-р от 13 июля 2016 года, предусматривает начало строительства четвертого гидроагрегата в 2017 году, завершение – в 2020-м.

По предварительным расчетам, этот проект обойдется в 2 млрд 795,788 млн грн. Мощность агрегата составит 324 МВт в генераторном и 421 МВт в насосном режиме (планируется использовать уже построенные водохранилища и сооружения).

Днестровская ГАЭС, должна состоять из семи гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт (324х7) в генераторном режиме и 2947 МВт (421х7) в насосном, является одной из наиболее продолжительных и масштабных строек современной Украины.

Реализация первой очереди строительства Днестровской ГАЭС началась в 1989 году, пуск первого агрегата состоялся в 2009 году, второго – в 2013 году, третьего – в 2015 году.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5411 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.

Производство электроэнергии девятью ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" в 2016 году увеличилось на 35,6% (на 2 млрд 285,972 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 8 млрд 711,764 млн кВт-ч. Прогноз отпуска электроэнергии "Укргидроэнерго" на 2017 год составляет 10 млрд 794,1 млн кВт-ч.

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