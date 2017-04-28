"Метинвест" ликвидирует "Ильич-Сталь"

Акционеры ЧАО "Ильич-Сталь" (Донецкая обл.), входящего в группу "Метинвест", приняли решение ликвидировать компанию в добровольном порядке, без правопреемственности.

Как сообщается в официальной информации ЧАО в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение приняло общее собрание акционеров 27 апреля текущего года. За него проголосовали 100% акционеров.

В связи с принятием решения о прекращении деятельности компании путем ее ликвидации кредиторы в двухмесячный срок со дня обнародования сообщения о ликвидации могут подать претензии к обществу.

При этом отмечается, что стоимость чистых активов общества составляет 1 млрд 164,250 млн грн, сумма обязательств - 212,290 млн грн, то есть ЧАО имеет достаточно активов для расчета по своим обязательствам. Сумма, которая может остаться после удовлетворения требований кредиторов и будет распределяться между акционерами ориентировочно, составит 35 млн грн.

Как сообщалось, "Ильич-Сталь" завершила 2016 год с чистым убытком в размере 574,277 млн грн против чистой прибыли в 3,455 млн грн в 2015 году. Нераспределенная прибыль составила 262,054 млн грн.

За год "Ильич-Сталь" сократила текущие обязательства до 212,290 млн грн со 172 тыс. грн, по-прежнему не имея долгосрочных обязательств. В то же время компания сократила дебиторскую задолженность на 61,6% - до 249,727 млн грн.

Стоимость ее активов в 2016 году снизилась на 20,8% - до 1 млрд 376,540 млн грн, в том числе основные средства - на с 2,653 млн грн до 4 тыс. грн.

Численность работников предприятия сохранилась на уровне 2015 года - 6 чел.

Акционеры намерены рассмотреть вопрос добровольного прекращения деятельности компании и назначении ликвидационной комиссии.

Уставный капитал ЧАО "Ильич-Сталь" составляет 841 млн 14,545 тыс. грн, номинал акции – 1 грн.

Metinvest B.V. (Нидерланды) принадлежит 99,9999893% акций ЧАО.

"Ильич-Сталь" входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".