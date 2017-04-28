Экономика

12:14 28.04.2017

"Укртрансгаз" проведет ремонтные работы из-за разгерметизации газопровода в Хмельницкой области, угрозы транзиту нет

"Укртрансгаз" обнаружил разгерметизацию на участке газопровода "Киев-запад Украины" (КЗУ-1) в Хмельницкой области и приступил к выполнению ремонтных работ, сообщил руководитель отдела связей с общественностью и прессой компании Максим Белявский.

"Газоснабжение потребителей не приостанавливалось. Транзит газа в Европу стабильный. Угроз нет", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Украина в 2016 году увеличила транзит природного газа на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 г. – до 82 млрд 200,1 млн куб. м.

Первая нитка газопровода КЗУ-1 диаметров 1020 мм и протяженностью 367 км была введена в эксплуатацию в 1970 году.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

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