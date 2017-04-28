"Vodafone Украина" с 5 мая повышает стоимость линейки тарифов Vodafone Red 2015 в среднем на 40%

Мобильный оператор "Vodafone Украина" (ПрАО "МТС Украина") c 5 мая 2017 года повысит стоимость линейки тарифов Vodafone Red 2015 в среднем на 40%.

Как отмечается в сообщении на сайте оператора, действующие в настоящее время тарифы Red S, M и L подорожают на 15 грн, 20 грн и 30 грн - с 5 мая их цена будет 45 грн, 70 грн и 120 грн соответственно.

При этом объем услуг остается прежним.

Тарифы этой линейки закрыты для новых подключений.

Оператор также предлагает оплатить услуги сразу на год по старой цене.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. К концу второго квартала 2016 года обслуживал в Украине около 20,9 млн абонентов. У оператора - около 500 магазинов по всей стране.