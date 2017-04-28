"Укртрансгаз" передаст свои корпоративные права "Магистральным газопроводам Украины"

ПАО "Укртрансгаз" передаст свои корпоративные права ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) в рамках отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) от НАК "Нафтогаз Украины", сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

"Рабочая группа по ускорению реформы "Нафтогаза" одобрила способ отделения оператора ГТС. Точнее, способ обеспечения имуществом нового оператора ГТС – ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Юридически это будет передача корпоративных прав от "Укртрансгаза" к МГУ (путем выделения)", - написал он на своей Facebook-странице.

В.Кистион добавил, что такой алгоритм был разработан подгруппой под руководством первого замминистра энергетики Галины Карп и при участии всех заинтересованных сторон и международных партнеров.

"Выработка совместного решения происходила в течение значительного времени, пока мы не согласовали все возможные противоречия", - резюмировал В.Кистион.

Как сообщалось, в начале апреля В.Кистион заявил о том, что рабочая группа по реформированию НАК "Нафтогаз Украины" подготовила вариант передачи имущества от ПАО "Укртрансгаз" к ПАО "Магистральны газопроводы Украины" ("МГУ") без возникновения налоговых обязательств и непосильных финансовых затрат для нового оператора.

Кабинет министров 9 ноября 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности.

По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом", по контрактам на период 2009-2019 гг.

Ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил о продолжении переговоров с крупной европейской компанией, заинтересованной во вхождении в управление украинской ГТС.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа