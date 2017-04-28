Intel увеличила прибыль и выручку в I квартале, улучшила прогнозы на год

Intel Corp., крупнейший мировой производитель микропроцессоров, увеличил прибыль и выручку в первом квартале 2017 года, а также улучшил прогнозы на весь год.

Как сообщается в пресс-релизе Intel, чистая прибыль в январе-марте составила $3 млрд, или $0,61 в расчете на акцию, по сравнению с $2 млрд, или $0,42 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль Intel без учета разовых факторов составила $0,66 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась на 8% - до $14,8 млрд.

Эксперты, опрошенные Thomson Reuters, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Intel на уровне $0,65 на акцию, выручку - в $14,81 млрд.

Выручка подразделения Client Computing Group, выпускающего микропроцессоры для персональных компьютеров и мобильных устройств, увеличилась в прошедшем квартале на 6% - до $7,98 млрд.

Выручка подразделения Data Center Group, выпускающего чипы для серверов, сетевое оборудование и платформы хранения данных, повысилась на 5,8% - до $4,23 млрд.

Выручка подразделения, отвечающего за решения для сферы интернета вещей (Internet of Things, IoT), увеличилась на 11%, до $721 млн.

Операционный денежный поток Intel в минувшем квартале составил $3,9 млрд. Компания выплатила дивиденды на общую сумму $1,2 млрд, а также потратила $1,2 млрд на выкуп 35 млн собственных акций.

Совет директоров Intel одобрил новую программу выкупа акций на $10 млрд, и с учетом оставшихся от предыдущей программы средств общая сумма, выделенная компанией на выкуп акций, составляет порядка $15 млрд.

Intel повысила прогноз прибыли на 2017 год на $0,05 - до $2,85 на акцию, выручки - на $500 млн, до $60 млрд.