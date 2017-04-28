Microsoft увеличил прибыль и выручку в III финквартале благодаря успеху облачных сервисов

Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. увеличил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, в частности, благодаря сильным показателям бизнеса в сфере облачных услуг.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $4,8 млрд, или $0,61 в расчете на акцию, по сравнению с $3,76 млрд, или $0,47 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

Прибыль Microsoft без учета единовременных факторов увеличилась на $0,73 на акцию с $0,63 на акцию годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Thomson Reuters, предусматривал прибыль на уровне $0,7 на акцию.

Квартальная выручка компании повысилась на 7,6% - до $22,1 млрд, выручка без учета разовых факторов составила $23,56 млрд, оказавшись чуть ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $23,62 млрд.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в январе-марте выросла на 11% - до $6,76 млрд. Продажи сервиса Azure взлетели на 93%.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, выпускает пакет приложений Office, увеличилось выручку на 22% - до $7,96 млрд. Продажи продуктов и сервисов для корпоративных клиентов увеличились на 7%, для частных пользователей - на 15%, причем число подписчиков Office 365 выросло до 26,2 млн человек.

Между тем бизнес More Personal Computing, включающий Windows, игровые консоли Xbox и планшеты Surface, сократил выручку на 7% - до $8,84 млрд.

Третий финквартал стал первым, в котором Microsoft отразил в отчетности показатели социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn. Показатели LinkedIn увеличили выручку Microsoft в минувшем квартале на $975 млн.

В январе-марте компания вернула акционерам $4,6 млрд в форме выкупа акций и выплаты дивидендов.