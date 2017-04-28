Газпром ожидает в 2017г экспортную цену в $180-190 за тыс. куб. м, превышения экспорта 2016г

"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены газа в 2017 году до $180-190 за тыс. кубометров, заявил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

Между тем в феврале топ-менеджер также называл эти цифры.

Он сообщил также, что, в частности, из-за погоды, а также низкого уровня заполненности европейских ПХГ "Газпром" ожидает, что может увеличить объем экспорта в 2017 году.

В 2016 году компания поставила в Европу 179,3 млрд куб. м, а средняя цена поставок в Европу в составила $167 за 1 тыс. куб. м. Средневзвешенная цена реализации газа в страны СНГ и Балтии группой "Газпром" в 2016 году составила $151,99.

А.Медведев также отметил, что сейчас цены чуть больше 50% контрактов "Газпрома" привязаны к споту и к гибридному механизму ценообразования (спот + нефтепродуктовая привязка).

"И это дает нам естественное хеджирование. Наши объемные прогнозы (по экспорту - ИФ) - мы в них уверены, потому что в наших контрактах независимо от системы ценообразования остается правило take-or-pay. И более того, при спотовой системе ценообразования take-or-pay составляет 100%", - сказал зампред правления "Газпрома".

Он отметил также, что контракты с нефтяной привязкой остались там, где трудно найти ликвидный газовый хаб. "Поэтому некоторые хотели бы вернуться от привязки к споту к нефтепродуктовой в период низких цен. И причина простая - волатильность и непредсказуемость спотовых цен", - сказал А.Медведев, выразив мнение, что при существующей неопределенности на рынке гибридная система "самая хорошая и для продавцов, и для покупателей".

Отвечая на вопрос об уровне безубыточных цен в Европе, А.Медведев сказал: "Помню время, когда цена была $90 за тыс. кубометров, и мы генерировали прибыль. Думаю, ниже $90 дело не дойдет. У нас запас прочности очень большой".

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