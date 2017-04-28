Кабмин утвердил порядок госконтроля за соблюдением законов о труде с возможностью проверки неоформленных сотрудников без предупреждения

Кабинет министров Украины утвердил порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде, который предусматривает возможность проверки наличия неоформленных сотрудников без предварительного сообщения.

Согласно постановлению №295 от 26 апреля, государственный контроль за соблюдением законодательства о труде осуществляется в форме проведения инспекционных посещений и невыездных инспекций инспекторами труда:

Государственной службы труда и ее территориальных органов; исполнительных органов городских советов городов областного значения и сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин (по вопросам своевременной и в полном объеме оплаты труда, соблюдения минимальных гарантий в оплате труда, оформление трудовых отношений).

Инспекционные посещения проводятся: по обращению работника о нарушении в отношении него законов о труде; по обращению физического лица, в отношении которого нарушены правила оформления трудовых отношений; по решению руководителя органа контроля о проведении инспекционных посещений по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, принятым по результатам анализа информации, полученной из средств массовой информации и других источников.

Также проверка может проводится по решению суда, сообщению правоохранительных органов о нарушении законодательства о труда.

Проверка может проводиться на основании информации: Госстата, Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда, профсоюзов.

О проведении инспекционного посещения инспектор труда сообщает объект посещения или уполномоченное им должностное лицо.

При этом о проведении инспекционного посещения по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений инспектор труда сообщает объект посещения, если только он не сочтет, что такое уведомление может нанести ущерб инспекции.

Продолжительность инспекционного посещения, невыездного инспектирования не может превышать 10 рабочих дней, для субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства - 2 рабочих дней.

Требование инспектора труда о предоставлении для ознакомления документов или их копий, выписок из документов, объяснений, доступа в помещения, организации рабочего места, внесенное в пределах полномочий, является обязательным для исполнения.

По результатам инспекционного посещения или невыездной инспекции составляется акт и в случае выявления нарушений законодательства о труде - предписание об их устранении (может быть оспорено в течении 10 дней).

Мероприятия по привлечению объекта посещения и его должностных лиц к ответственности за использование труда неоформленных работников, несвоевременную и не в полном объеме выплату зарплаты, несоблюдение минимальных гарантий в оплате труда принимаются одновременно с вынесением предписания об их устранении, по другим видам нарушений меры по отношению к нарушителю не предпринимаются в случае устранения нарушений в определенный предписанием срок.

По письменному заявлению работодателя инспекторы труда могут проводить анализ соблюдения законодательства о труде и давать рекомендации по его применению.

С целью предотвращения нарушений работодатели могут инициировать проведение инспекторами труда регулярных информационно-разъяснительных кампаний о наиболее эффективных способах соблюдения норм законодательства о труде, защиты и восстановления трудовых прав работников.