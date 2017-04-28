Экономика

09:45 28.04.2017

Правительство Эстонии направит ЕК предложение наказать "Газпром" штрафом

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение предложить Европейской комиссии оштрафовать ПАО "Газпром" за злоупотребление монопольным положением на газовом рынке.

"Учитывая масштаб нарушения, Эстония считает, что антимонопольное расследование в отношении "Газпрома" следует закончить способом, обеспечивающим прекращение злоупотребление монопольным положением, за которым последует штраф. По оценке Эстонии, в данном случае взятие обязательств "Газпромом" не является пропорциональным размерам нарушения, учитывая, что злоупотребление монопольным положением нанесло прямой экономический ущерб", - отмечается в утвержденном правительством письме ЕК, подготовленном министром юстиции Урмасом Рейнсалу.

"Эстония считает, что обязательства "Газпрома" являются временными и не обеспечивают долгосрочной приемлемой цены на газ для потребителей. Если ЕК сочтет, что предложений "Газпрома" достаточно для Центральной и Восточной Европы для решения ситуации с конкуренцией на газовом рынке, то, по мнению Эстонии, "Газпрому" следует дополнить предложения, чтобы беспечить невозможность злоупотреблений в будущем", - говорится в документе.

У "Газпрома" в Эстонии по-прежнему монопольное положение, несмотря на появление в Клайпеде терминала СПГ как альтернативного поставщика. В результате "цена на газ для Эстонии была непропорциональной высокой, особенно по сравнению с государствами Западной Европы, где действовали газовые биржи и было достаточное число источников пополнения запасов", отмечал ранее У.Рейнсалу.

Еврокомиссия начала следственные действия в отношении "Газпрома" в 2011 году, проведя обыски в офисах десяти европейских "дочек" компании. В 2012 году было официально объявлено о начале антимонопольного расследования. В марте этого года ЕК сообщила, что российская компания готова пойти на компромиссы, в частности обязуется не препятствовать реэкспорту газа на рынки Центральной и Восточной Европы, а также пересмотреть ценообразование для Польши, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы. В настоящее время ЕК ожидает замечаний от европейских клиентов "Газпрома", после чего будет принято решение о заключении юридически обязывающего соглашения.

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