Объем прямых иностранных инвестиций в мире сократился на 7% в 2016г - ОЭСР

Мировые потоки прямых иностранных инвестиций в 2016 году сократились на 7% по сравнению с предыдущим годом, до $1 трлн 613 млрд, несмотря на восстановление во второй половине года после слабых результатов второго квартала, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как отмечается в докладе организации, абсолютный показатель 2016 года был больше, чем в 2009-2014 годах, и сопоставим с уровнем 2008 года. Однако в сопоставлении с размером мировой экономики инвестиции существенно снизились с докризисного пика - до 2,2% ВВП в 2016 году против 3,6% ВВП в 2007 году.

Прямые инвестиции Китая за рубежом в 2016 году впервые в истории оказались больше иностранных вложений в экономику страны: $217 млрд (+25%) против $171 млрд (-30%).

Поступления инвестиций в государства G20 увеличились на 21%, но внутри группы наблюдались существенные расхождения: развитые страны (члены ОЭСР) зафиксировали увеличение на 48%, а развивающиеся - сокращение на 21% из-за снижения потока инвестиций в Китай. Одним из немногих исключений стала Россия, приток прямых иностранных инвестиций в которую подскочил почти втрое - с $13 млрд в 2015 году до $37 млрд в 2016 году - благодаря вложениям в акции.

Приток иностранного капитала в страны Евросоюза увеличился на 17% на фоне повышения инвестиций в Великобританию до максимума за 11 лет ($254 млрд) - в основном за счет сделки Anheuser-Busch InBev по покупке SABMiller в первом квартале. Британия вырвалась на второе место по объему поступивших иностранных инвестиций после США, обогнав Китай.