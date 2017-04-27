Экспорт бриллиантов из Индии в марте вырос на 2% к прошлом году, до $1,87 млрд

Экспорт бриллиантов из Индии в марте вырос на 2% к уровню годичной давности, до $1,867 млрд, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в марте вырос на 23%.

В физическом выражении объем экспорта составил 3,06 млн карат, что на 13% ниже уровня годичной давности и на 6% ниже февраля.

Экспорт синтетических бриллиантов в марте составил $9,75 млн (в феврале - $22,1 млн, годом ранее $7,18 млн).

Импорт алмазного сырья в Индию в марте в стоимостном выражении составил $1,597 млрд, что на 15% выше в годовом сравнении и на 6% уровня февраля. Было ввезено 16,5 млн карат алмазов, что на 12% выше в годовом выражении и на 7% ниже показателя февраля

Импорт синтетических алмазов в марте составил $18 млн (годом ранее - $4,4 млн, в феврале - $5,7 млн).

Индия является крупнейшим в мире центром производства бриллиантов и покупателем алмазов.