Экономика

19:04 27.04.2017

Экспорт бриллиантов из Индии в марте вырос на 2% к прошлом году, до $1,87 млрд

Экспорт бриллиантов из Индии в марте вырос на 2% к уровню годичной давности, до $1,867 млрд, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в марте вырос на 23%.

В физическом выражении объем экспорта составил 3,06 млн карат, что на 13% ниже уровня годичной давности и на 6% ниже февраля.

Экспорт синтетических бриллиантов в марте составил $9,75 млн (в феврале - $22,1 млн, годом ранее $7,18 млн).

Импорт алмазного сырья в Индию в марте в стоимостном выражении составил $1,597 млрд, что на 15% выше в годовом сравнении и на 6% уровня февраля. Было ввезено 16,5 млн карат алмазов, что на 12% выше в годовом выражении и на 7% ниже показателя февраля

Импорт синтетических алмазов в марте составил $18 млн (годом ранее - $4,4 млн, в феврале - $5,7 млн).

Индия является крупнейшим в мире центром производства бриллиантов и покупателем алмазов.

ВАЖНОЕ

Цена нефти в четверг упала до минимума за месяц

Dragon Capital усматривает сторонние мотивы в причине обысков СБУ

Минэнергоугля предлагает назначить Прокопива главой подгруппы по реструктуризации "Нафтогаза"

Украина может выйти на профицит газа при инвестициях в $1-1,5 млрд – Григоришин

Госдолг Украины в марте 2017г возрос на 0,83% в долларовом выражении

ПОСЛЕДНЕЕ

Окремих дилерів "1С" в Україні внесено до списку санкцій

Курс гривни на межбанке в четверг продолжил тренд на укрепление

ДТЭК прогнозирует снижение добычи угля на своих захваченных шахтах в 2-3 раза

ПГНК впервые реализовала газ на форвардных условиях через торги на "Украинской энергетической бирже"

Newcrest в январе-марте снизила выпуск золота на 6%, меди - на 4%

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на мужские кеды на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА