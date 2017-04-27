ДТЭК прогнозирует снижение добычи угля на своих захваченных шахтах в 2-3 раза

Генеральный директор "ДТЭК" Максим Тимченко прогнозирует снижение в 2-3 раза объемов добычи угля на своих захваченных на неподконтрольной территории (НКТ) Донбасса шахтах в 2017 году – до 4,4-5,6 млн тонн.

По его словам, план добычи углей антрацитовой марки угля на шахтах "Комсомолец Донбасса", "Свердловантрацит" и "Ровенькиантрацит" на 2017 год составлял 12 млн тонн. Находящаяся на НКТ Старобешевская ТЭС ежегодно потребляет около 2 млн тонн угля, а предполагаемый вывоз этого угля в Россию он оценивает в 2,4-3,6 млн тонн.

"Этих 10 млн тонн (плюс 2 млн тонн потребления СтТЭС - ИФ) не будет – они не будут добыты из-за отсутствия соответствующих условий. Условно, думаю, из АТО в Россию будет выезжать 200-300 тыс. тонн антрацита в месяц", - сказал он в интервью интернет-изданию "Экономическая правда".

М.Тимченко отметил, что "ДТЭК" отслеживает хозяйственные связи с захваченными шахтами. При этом Украина может инициировать введение международные санкции к компаниям, которые намерены потреблять или торговать добытых на этих шахтах углем.

"Сейчас в Турции на рейде стоит корабль в ответ на наше письмо, которое мы отправили. То есть, мы отслеживаем покупателей этого угля и всех предупреждаем о том, что это нелегальный ресурс. И сегодня один из потребителей остановил это судно (мы третий день с ним в переписке) для дополнительной проверки", - подчеркнул глава "ДТЭК".

Как сообщалось, в 2011-2013 гг. эти три угольных объединения добывали около 17-19 млн тонн угля ежегодно.

ДТЭК 15 марта заявил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ. В частности, над ЧАО "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", ООО "Моспинское УПП", ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", ООО "ДТЭК Востокэнерго" (ОП "Зуевская ТЭС"), ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ООО "Техремпоставка", ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", ООО "Электроналадка", ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" и ООО "ДТЭК Сервис".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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