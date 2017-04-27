Экономика

18:32 27.04.2017

ED&F Man запустила первую очередь оросительного комплекса в Херсонской области стоимостью $5 млн

Компания ED&F Man, одна из крупнейших в мире по торговле сахаром, инвестировала $5 млн в запуск первой очереди оросительного комплекса площадью 1 тыс. га в Белозерском районе Херсонской области.

"Первая линия комплекса, в которую британская компания инвестировала уже $5 млн, позволит выращивать сахарную свеклу на 1 тыс. га в зоне рискованного земледелия", - говорится в пресс-релизе компании в четверг.

До 2020 года компания намерена восстановить оросительный комплекс на общей площади 20 тыс. га в Херсонской и Николаевской областях, объем инвестиций составит более $60 млн.

"Мы ориентированы на полный цикл производства: от семян до готового продукта, сахара. В высокой добавленной стоимости заинтересована как сама компания, так и украинская экономика. Благодаря сотрудничеству с местными и центральными властями, которые создают нам необходимые для работы условия, ED & F Man стало комфортнее работать, поэтому мы можем планировать следующие инвестиционные проекты", - цитируется в сообщении управляющий директор направления коммодити ED&F Man Ян Кис Ван Дер Вайлд.

По словам губернатора Херсонской области Андрея Гордеева, в 2017 году на улучшение орошения земель в госбюджете предусмотрено 30 млн грн, из них 26 млн грн будет выделено для Херсонской области.

Компания ED&F Man начала работу в Украине в 2007 году. Ей принадлежит Засельский сахарный завод (Николаевская обл.) мощностью производства 50 тыс. тонн продукции в год.

В 2012 году дочернее предприятие ED&F Man "Юкрейниан Шугар Компании" совместно с аграрно-торговой фирмой "Агро-Дело" занялось выращиванием сахарной свеклы для производства сахара.

В марте 2017 года в Киеве открылся региональный офис компании ED & F Man, который будет координировать деятельность всех бизнес-направлений компании в Черноморском регионе.

За период работы в Украине ED&F Man инвестировала в развитие более $150 млн. Среди ее клиентов в стране - компании Coca-Сola, "Сандора", "Конти", "Росинка", "Первомайский молочно-консервный комбинат".

Компания ED&F Man основана в 1783 году Джеймсом Маном в Лондоне. Является крупнейшим поставщиком продуктов питания, сахара, специй, кормов для животных, тропических масел, резины, биотоплива и кофе через сеть офисов и агентств более чем в 50 странах мира.

ВАЖНОЕ

Цена нефти в четверг упала до минимума за месяц

Dragon Capital усматривает сторонние мотивы в причине обысков СБУ

Минэнергоугля предлагает назначить Прокопива главой подгруппы по реструктуризации "Нафтогаза"

Украина может выйти на профицит газа при инвестициях в $1-1,5 млрд – Григоришин

Госдолг Украины в марте 2017г возрос на 0,83% в долларовом выражении

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс гривни на межбанке в четверг продолжил тренд на укрепление

ДТЭК прогнозирует снижение добычи угля на своих захваченных шахтах в 2-3 раза

ПГНК впервые реализовала газ на форвардных условиях через торги на "Украинской энергетической бирже"

Newcrest в январе-марте снизила выпуск золота на 6%, меди - на 4%

Газодобытчикам придется дважды оплачивать транспортировку газа из-за решений НКРЭКУ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс юа
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА