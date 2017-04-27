ФГВФЛ выставил на продажу кредиты одного из крупнейших в Украине производителей грузоподъемной техники

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на продажу права требования по кредиту одного из крупнейших в Украине производителей грузоподъемной техники.

Как сообщается на сайте Фонда, аукцион по продаже состоится 11 мая в системе "ProZorro".

В обеспечение исполнения обязательств по договорам передано, в частности, часть комплекса завода и производственные запасы - металлопрокат, готовые узлы и основные средства (станки и прессы). Активы находятся на балансе ПАО "Укргазпромбанк".

Одним лотом на продажу выставлено права требования по двум кредитам. Заемщик находится в процессе прекращения. Основной вид деятельности - производство автотранспортных средств, в частности подъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования. Среди производимой продукции на мощностях завода - модельный ряд автомобильных, башенных кранов быстрого монтирования, мусоровозы, автогидроподъемники, краны-манипуляторы, гидроцилиндры, запасные части, различные виды металлоконструкций. Завод заемщика имеет собственный железнодорожный узел, способствует отгрузке автокранов непосредственно с территории завода.

Общая задолженность по договорам на начало февраля 2017 составила 141,450 млн грн. В залоге банка - недвижимость (часть производственного комплекса, общей площадью 45,065 тыс. м2 в г.. Дрогобыч Львовской области), производственные запасы (металлопрокат, готовые узлы и основные средства - станки и прессы). Также в обеспечение по договорам передано здание санатория "Эдельвейс" (2440 м2) и котельную (г.. Дрогобыч, Львовская обл).

Стартовая цена лота - 20,816 млн грн.