Кабмин разрешил разработку проектов землеустройства двум предприятиям IDS Borjomi Ukraine во Львовской области

Кабинет министров Украины разрешил разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков во Львовской области предприятию с иностранными инвестициями ООО "Аква-Эко" и Моршинскому заводу минеральных вод "Оскар", которые осуществляют добычу минеральных природных столовых вод.

Согласно постановлениям №280-р и № 281-р от 26 апреля, решение правительства позволит заказать разработку соответствующего проекта землеустройства и в дальнейшем заключить договор аренды земли, обеспечит поступление средств от платы за пользование земельным участком, специальное водопользование, а также поступление налогов от реализации готовой продукции.

АО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" входит в крупнейшую на украинском рынке бутылированных вод компанию IDS Group Ukraine.

IDS Borjomi Ukraine создана в конце 2004 года путем объединения Миргородского завода минеральных вод, Моршинского завода минеральных вод "Оскар", ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" и "IDS Аква-Сервис". В 2008 году IDS Borjomi Ukraine завершила процесс консолидации разрозненных производств по розливу трускавецкой воды и создала на их основе единое предприятие - Трускавецкий завод минеральных вод.

Группа компаний IDS Borjomi Ukraine, входящая в состав IDS Borjomi International, выпускает минеральную воду на четырех заводах (в Миргороде, Моршине, Трускавце и Голой Пристани Херсонской области) под торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Трускавецкая", "Старый Миргород", "Аляска", "Сорочинская". Кроме того, группа является эксклюзивным импортером грузинской минеральной воды "Боржоми" в Украине.

По информации Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателями ООО "Аква-Эко" являются - компания "Дейтайм онсалтантс лимитед" (Британские Виргинские о-ва.), ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" (Киев), ПАО "Миргородский завод минеральных вод" (Полтавская обл.).

Уставный капитал на момент формирования составил 8,1 млн грн.