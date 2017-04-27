Крюковский вагонзавод в 2016г увеличил продажи грузовых вагонов в 3,2 раза

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ Кременчуг Полтавской обл.), ведущий украинский производитель железнодорожных вагонов, в 2016 году увеличило реализацию грузовых вагонов в 3,2 раза по сравнению с 2015 годом – до 1610 ед.

Согласно информации в финансовом отчете предприятия в системе НКЦБФР, обнародованном в четверг, в том числе 750 вагонов было поставлено Туркменским железным дорогам, 350 ед. – "Укрзализныце" (в рамках выигранного тендера - ИФ), 470 вагонов – в адрес других украинских компаний и 40 вагонов – в Монголию.

"В то же время вопросы искусственного вытеснения производителей с Украины с рынков РФ, Казахстана, Беларуси из-за приостановки действия сертификатов РФ на все грузовые вагоны КВСЗ, непризнание РФ сертификатов технического регламента Таможенного Союза, остались актуальными и нерешенными", - констатируется в отчете.

Доля экспорта в общем объеме реализации превысила 51%.

Кроме того, за прошлый год завод отгрузил девять пассажирских вагонов, пять отремонтированных пассажирских вагонов, а также отремонтировал два девятивагонных электропоезда ЭКР-01, два пятивагонных состава поездов локомотивной тяги.

В отчете отмечается, что на сегодня в странах СНГ работает 50 вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий, выпускающих грузовые вагоны, а в строительстве пассажирских вагонов у КВСЗ 10 конкурентов.

В числе предприятий, степень конкуренции с которыми КВСЗ оценивает как значительную – российские Тихвинский вагонзавод, НПК "Укралвагонзавод", "Алтайвагон", "Рузхиммаш", украинский "Днепровагонмаш". По пассажирским вагонам это также Тверской вагонзавод, казахстанский "Тулпар-Тарго" и белорусский "Штадлер-Минск"; вагонов метро – "Метровагонмаш" и Октябрьский электровагоноремонтный завод (оба - РФ), и белорусский "Штадлер-Минск".

По оценке КВСЗ, в 2016 году на рынке грузового вагоностроения отмечен рост поставок вагонов на 34,3% к 2015 году, и КВСЗ занял шестое место против девятого в 2015 году с долей рынка 4,1% (в 2015 году – 1,67%).

На рынке пассажирского вагоностроения у КВСЗ восьмое место (против седьмого годом ранее), а доля рынка сократилась с 3,7% до 2,5%.

Компания сообщает, что в прошлом году, в частности межведомственная комиссия дала разрешение КВСЗ на серийное производство инновационного вагона-цистерны для перевозки пылеугольного топлива, разработанного для ООО "Метинвест Инжиниринг" в рамках программы строительства установки пылеугольного вдувания топлива на "Азовстали".

Кроме того, отрабатывался вопрос создания электровозов с асинхронным тяговым приводом.

Предприятие информирует, что текущем году в рамках диверсификации производства проводится постепенное перепрофилирование завода и на другие виды продукции, в том числе автодорожную, коммунальную (автогрейдеры, вакуумная и подметально-уборочная машины, полуприцепы грузоподъемностью до 35 тонн), прицепное и навесное оборудование для сельхозтехники.

Также КВСЗ постепенно осваивает выпуск контейнеров по новой номенклатуре для транспортирования грузов в страны Западной Европы.

Согласно отчету, по итогам 2016 года чистый доход КВСЗ вырос на 72,5% к 2015 году, до 2 млрд 150 млн грн, чистый убыток сократился в 3,7 раза, до 112,85 млн грн.

Численность работников предприятия за год сократилась на 10,5% (на 594 человека), до 5065 человек.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Завод также запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, вагоны метро, эскалаторы и запчасти к ним, контейнеры, дорожную технику.

По итогам 2015 года КВСЗ снизил производство грузовых вагонов на 83% - до 410 ед., модернизировал 25 вагонов метро для Киевского метрополитена, тогда как в 2014 году - 96 вагонов.