Экономика

16:47 27.04.2017

Украина в 2016/2017 МГ может увеличить экспорт муки на 20%

Экспорт муки из Украины в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, июль- июнь) может вырасти ориентировочно на 20%, до 380-390 тыс. тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор ассоциации "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский.

"Если КНДР не закроется в связи с геополитической ситуацией в мире, то думаю, что 380-390 тыс. тонн мы сможем экспортировать, что почти на 20% больше прошлого года", - сказал он.

По его словам, рост экспорта связан с падением спроса на муку на внутреннем рынке из-за сокращения населения и общей экономической ситуацией.

"Украинским предприятиям-переработчикам приходится искать покупателей своей продукции за границей", - прокомментировал Р.Рыбчинский.

В свою очередь, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что экспорт зерна из Украины в 2016/2017 МГ может составить от 40 до 45 млн тонн в зависимости от погодных условий в мае.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина с начала 2016/2017 МГ и по состоянию на 26 апреля экспортировала 36,45 млн тонн зерна и 302,7 тыс. тонн муки.

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